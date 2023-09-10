تسييري المرج: إنقاذ عائلات دخلت مياه السيول إلى منازلهم

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أكد المجلس التسييري لبلدية المرج اليوم الأحد إنقاذ عدد من العائلات العالقة في منازلهم بسبب دخول مياه السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأضاف المجلس التسييري، أن أعمال فتح المسارات لجريان مياه الأمطار لاتزال مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشار المجلس إلى أن العمل لايزال مستمر إلى هذه اللحظة في تنظيف المختنقات وفتح مسارات تصريف مياه الأمطار.

وكان مواطنون تداولوا صورًا ومقاطع مرئية للسيول التي اجتاحات بعض المناطق في مدينة المرج وأخرى في منطقة تاكنس جنوب الجبل الأخضر حيث دخلت المياه إلى بعض المنازل.