جهاز الإسعاف والطوارئ يرفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة “100/100”

بنغازي 10 سبتمبر 2023 (وال) – وجه مدير الفروع والمكاتب بجهاز الإسعاف والطوارئ محمد فضل الله نداء لمدراء الفروع والمكاتب لرفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100/100 لجميع الفروع والمكاتب بجهاز الإسعاف والطوارئ لموجة الأمطار المتوقع هطولها بكميات كبيرة خلال الأيام القادمة.

وجاء هذا النداء بناء على تعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وتعليمات وزير الصحة عثمان عبد الجليل وتوجيهات مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ. (وال – بنغازي)

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