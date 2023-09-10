ليبيا: عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين تتيح التعبير عن تطلعات الشعوب

رحبت دولة ليبيا بحصول الاتحاد الأفريقي على العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، خلال قمة المجموعة التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ووصفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها حصول الاتحاد الأفريقي على العضوية الدائمة بمجموعة العشرين بالخطوة المهمة التي ستتيح للاتحاد التعبير بشكل فاعل وكامل عن تطلعات الشعوب الأفريقية.

وأضافت أن الخطوة ستساهم في التعامل مع التحديات والاهتمامات الدولية، وتقديم رؤية أفريقيا المستمدة من مواقفها الموحدة وحرصها على بناء عالم عادل ومستقر.

وقالت الخارجية، في بيانها، إن تحقيق هذا الانجاز القاري بالتواجد الفعلي في هذه الكتلة الدولية يتوافق مع ذكرى الإعلان عن تأسيس الاتحاد الافريقي بمدينة بسرت بتاريخ 9 سبتمبر 1999، حيث انبثقت الرغبة المشتركة والإدارة السياسية الأفريقية على محورية مكانة القارة الإفريقية، التي نعمل حثيثا على تبوئها مركزا متقدما على كافة الأصعدة.