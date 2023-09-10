“اللافي” يستقبل المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

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استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، المستشار محمد الحافي.

وقدم المندوب الدائم إحاطة شاملة للافي، عن دور المنظمة في الدفاع عن القيم الإسلامية وجهودها في مساعدة المسلمين في كل مكان من العالم.

ومن جهته أعرب اللافي، عن دعم ليبيا لدور المنظمة التي تعد من أكبر المنظمات الدولية بعد الأمم المتحدة، مؤكداً استعداد ليبيا للمساهمة الفعالة، من أجل تمكين المنظمة للقيام بدورها وانجاح جهودها.