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“اللافي” يستقبل المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، المستشار محمد الحافي.

وقدم المندوب الدائم إحاطة شاملة للافي، عن دور المنظمة في الدفاع عن القيم الإسلامية وجهودها في مساعدة المسلمين في كل مكان من العالم.

ومن جهته أعرب اللافي، عن دعم ليبيا لدور المنظمة التي تعد من أكبر المنظمات الدولية بعد الأمم المتحدة، مؤكداً استعداد ليبيا للمساهمة الفعالة، من أجل تمكين المنظمة للقيام بدورها وانجاح جهودها.

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الوطن الليبية

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