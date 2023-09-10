بالفيديو.. صور الأقمار الصناعية توضح مسار سير العاصفة دانيال المتوسطية

أوضحت صور الأقمار الصناعية مسار سير العاصفة دانيال المتوسطية مع كميات كبيرة من الأمطار وتحذيرات من السيول في عدد من المناطق شرق ليبيا.

حيث أكد المركز الوطني للارصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا هذا اليوم مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما اكد مركز طقس العرب أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها الان، وبحسب صور الاقمار الصناعية ، وصلت مقدمة المنخفض الجوي دانيال حاليا إلى معظم مدن الجبل الأخضر مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة، ونأمل أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التى تصدر من الجهات المختصة.