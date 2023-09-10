فريق الاستجابة السريعة يبدأ العمل لمواجهة آثار حالة الطقس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2023

باشر الفريق الحكومي المُكلف بالاستجابة السريعة والتعامل مع التحديات الناجمة عن الظروف الجوية المحتملة، مهامه بمقر مركز الاتصال المحلي 1415.

وبحسب منصة “حكومتنا” أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، أن مركز الاتصال المحلي 1415 يتولى الرد على جميع البلاغات الواردة للمركز من المواطنين، مؤكدا التعامل الفوري مع البلاغات وإحالتها إلى الجهات المعنية المتمثلة في عمداء البلديات، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومديريات الأمن ومديريات الحرس البلدي وهيئة السلامة الوطنية، وجهاز الإسعاف والطوارئ والشركة العامة للكهرباء وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لمجابهة الآثار التي قد تنتج عن حالة الطقس المتوقعة.

ويتكون الفريق الحكومي المُكلف بها بشأن الاستجابة السريعة من وزير الحكم المحلي ووزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.