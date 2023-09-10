رؤية تطلق تنبيه هـام للسائقين بشأن عدد من الطرق الحيوية المغلقة

نبهت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم الاحد السائقين ان الطريق مغلقه بين أجدابيا والبريقة وبين أجدابيا وبنغازي وبين اجدابيا وطبرق بسبب الغبار والاتربة وانعدام الرؤية .

كما حذرت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى من السفر خلال الساعات القادمة من المنطقة الممتدة من مدينة اجدابيا إلى منطقة البريقة لاشتداد الرياح وانعدام الرؤية على الطريق.

وحذرت مديرية أمن اجدابيا تحذر من التنقل عبر المنطقة الممتدة من منطقة الاربعين غربا وحتى طريق اجدابيا طبرق لانعدام الرؤيا نهائيا.

ولا تزال العاصفة المتوسطية دانيال تدخل على السواحل الشرقية الليبية بقوة وبكميات أمطار غزيرة. حيث أكد المركز الوطني للارصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا هذا اليوم مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. كما اكد مركز طقس العرب أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها الان، وبحسب صور الاقمار الصناعية ، وصلت مقدمة المنخفض الجوي دانيال حاليا إلى معظم مدن الجبل الأخضر مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة، ونأمل أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التى تصدر من الجهات المختصة.

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