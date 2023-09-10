انطلاق عمليات إنقاذ العائلات العالقة بمناطق السيول في منطقة البياضه

أفادت مديرية مديرية أمن البيضاء، مساء اليوم الاحد ان دوريات قسم النجدة وسرية الضفادع البشريه وسرية تابعه للكتيبه 519 يقمون بعمليات إنقاذ المواطنين بمنطقة البياضه وذلك لإخراج بعض العائلات العالقه بمناطق السيول.

وفي وقت سابق، أطلق سكان منطقة البياضة نداءات استغاثة بسبب الفياضانات التي اجتاحت المنطقة مع استمرار هطول الأمطار.

ولا تزال العاصفة المتوسطية دانيال تدخل على السواحل الشرقية الليبية بقوة وبكميات أمطار غزيرة.

حيث أكد المركز الوطني للارصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا هذا اليوم مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما اكد مركز طقس العرب أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها الان، وبحسب صور الاقمار الصناعية ، وصلت مقدمة المنخفض الجوي دانيال حاليا إلى معظم مدن الجبل الأخضر مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة، ونأمل أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التى تصدر من الجهات المختصة.