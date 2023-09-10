مديرية أمن أجدابيا تطلق تنبيهًا هامًا جدًا للمواطنين والسائقين

أطلقت وحدة الاعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا، مساء اليوم الاحد تنبيهًا هامًا للمواطنين والسائقين لأخذ الحيطة والحذر وذلك بأن المنطقة الممتدة من منطقة الاربعين غرباً و حتى اجدابيا و طريق إجدابيا طبرق انعدام الرؤيا بشكل نهائي .

وعليه تحذر وحدة الاعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا، و تهيب الجميع بعدم التنقل بالمناطق المذكورة الا بعد أخذ الأذن من المديرية و ذلك لصعوبة التحرك

ودعت وحدة الاعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا، التقيد حفاظاً على السلامة العامة .

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.217:13