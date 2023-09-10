مركز طقس العرب يوضح اخر تطورات العاصفة دانيال

أوضح مركز طقس العرب الاقليمي في تقرير جديد إن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

ووفقا للتقرير أثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب التقرير العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.

وأشارت صور الأقمار الصناعية الى أن ذروة العاصفة على مدينة بنغازي ومحيطها سيكون عند الساعة 5 مساءً.

بدوره، أكد المركز الوطني للارصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا هذا اليوم مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما اكد مركز طقس العرب في وقت سابق أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها الان، وبحسب صور الاقمار الصناعية ، ووصلت مقدمة المنخفض الجوي دانيال حاليا إلى معظم مدن الجبل الأخضر مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة، ونأمل أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التى تصدر من الجهات المختصة.