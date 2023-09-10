مديرية أمن البيضاء توجه دعوة هـامة للاهالي القاطنين في مناطق السيول

دعت مديرية أمن البيضاء، مساء اليوم الاحد كافة الاهالي القاطنين في الأماكن ذات التعرض للسيول مغادرة أماكنهم في أسرع وقت حيث تم توفير أماكن للسكن بفنادق ومدارس بمدينة البيضاء.

وعلى الجميع اخذ الأمر بمحمل الجد والاتصال على أرقام الطوارئ الاتية :

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.