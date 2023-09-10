شاهد: صور الاقمار الصناعية تظهر بوضوح نسبة تعمق العاصفة دانيال بمناطق الشرق

نشرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم الاحد صورة مباشرة للاقمار الصناعية للعاصفة دانيال عند الساعة 03:45 مساء تظهر بوضوح نسبة تعمق العاصفة إلى مناطق الشرق.

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.