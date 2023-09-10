المنطقة الوسطى تطلق تحذيرًا هامًا لجميع المواطنين بعدم السفر

نوهت فرع إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى، قبل قليل جميع المواطنين بعدم السفر خلال الساعات القادمة من المنطقة الممتدة من مدينة اجدابيا إلى منطقة البريقة وذلك نظراً لاشتداد الرياح وانعدام الرؤية على الطريق.

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم. وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.217:13

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