حماد يؤكد ضرورة تواجد الأجهزة الأمنية في الشوارع استعدادا للأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2023

أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على ضرورة تواجد كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في جميع المفترقات والطرقات لتغطية أي أحداث قد تطرأ في الشارع خلال هذين اليومين حيث تشهد البلاد أمطارا غزيرة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة رفقة وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، لمقر جهاز البحث الجنائي بنغازي، حيث كان في استقبالهم رئيس الجهاز اللواء صلاح هويدي.

وشدّد رئيس الوزراء على البدء في اتخاذ الإجراءات القصوى لحماية المواطنين من مدينة بنغازي والمدن والمناطق المجاورة، باتباع التعليمات بعدم الخروج من منازلهم والابتعاد عن السهول والمنحدرات وأيضا التواجد في مكان آمن.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على جاهزية واستعداد أفراد جهاز البحث الجنائي لمواجهة تحديات العاصفة “دنيال”.