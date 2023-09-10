شاهد : فيديو مرعب من منطقة المخيلي وهي تكتسي باللون الأحمر

وثق مواطن، الاحوال الجوية في منطقة المخيلي جنوب الجبل الأخضر حيث أظهر الفيديو المتداول اجواء المنطقة وهي تكتسي باللون الأحمر.

وفي السياق، نبهت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم الاحد السائقين ان الطريق مغلقه بين أجدابيا والبريقة وبين أجدابيا وبنغازي وبين اجدابيا وطبرق بسبب الغبار والاتربة وانعدام الرؤية .

كما حذرت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى من السفر خلال الساعات القادمة من المنطقة الممتدة من مدينة اجدابيا إلى منطقة البريقة لاشتداد الرياح وانعدام الرؤية على الطريق.

وحذرت مديرية أمن اجدابيا من التنقل عبر المنطقة الممتدة من منطقة الاربعين غربا وحتى طريق اجدابيا طبرق لانعدام الرؤيا نهائيا.

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.