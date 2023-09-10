شاهد بالفيديو : لحظة دخول مياه الأمطار لقبو محطة كهرباء المرج

دخلت مياه الأمطار، مساء اليوم الاحد للقبو الخاص بمعدات وكابلات التشغيل بمحطة كهرباء المرج .

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها تلفزيون المسار ارتفاعاً هائلاً لمنسوب المياه واجتياح الفيضانات لعدد من الاحياء في منطقة المرج وضواحيها اليوم الاحد.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل مقاطع فيديوهات تظهر السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المناطق، منها: درنة والمرج والبيضاء وطرابلس وبنغازي وغيرها.

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.