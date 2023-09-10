الحكومة الليبية تعلن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بنينا الدولي

أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان عودة حركة الملاحة الجوية لمطار بنينا الدولي واستئناف الرحلات المجدولة .

وفي وقت سابق، قرر مطار بنينا الدولي، السبت أجازة رسمية يومي الأحد والاثنين ويستثنى من هذا القرار المكاتب والأقسام التناوبية التابعة لإدارة المطار بسبب سوء الاحوال الجوية.

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.