مديرية أمن درنة توجه دعوة عاجلة لسكان المناطق الساحلية

ناشدت مديرية أمن درنة، مساء اليوم الاحد سكان المناطق الساحلية من منطقة الحصين شرقا حتى الأثرون غربا بضرورة مغادرة مناطقهم في أسرع وقت وعدم ترك اي منقولات ثمينة .

(( بيان هام ))

على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر اخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الامن

وترك تلك المناطق وعدم ترك اي منقولات ثمينة وكذلك سكان الاودية واماكن تصريف المياة .

(( من منطقة الحصين شرقا حتى منطقة الاثرون غربا ))

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.217:13