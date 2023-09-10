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بتعليمات من “حماد”.. وزارة الحكم المحلي الليبية تشكل لجنة متابعة لحصر أي أضرار محتملة للعاصفة

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قرر وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، تشكيل غرفة طوارئ ومتابعة، بتعليمات من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بشأن تشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

هذا وتكلف اللجنة بالاستعدادات واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات طارئة قد تقع، بسبب التقلبات الجوية المرتقبة، والإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات، وحصر الأضرار المترتبة عليها وإحالة تقارير فورية بذلك، متضمنة الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة للحد من التداعيات إلى اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

ويترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية كل من رئيس جهاز الحرس البلدي، ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات من سرتغرباً إلى امساعد شرقاً، ومدير مكتب الرئيس، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

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قناة ليبيا الحدث

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