شاهد الفيديو : العاصفة دانيال تضرب بكل قوتها في البيضاء وتغرق الشوارع

أظهرت مقاطع فيديو نشرها تلفزيون المسار، االيوم الاحد غرق عدد من الشوارع بمدينة البيضاء وذلك بعد ان ضربت العاصفة دانيال المدينة بكل قوتها .

وفي السياق، وجه عدد المواطنين نداءات استغاثة، مساء اليوم الاحد بعد دخول مياه الأمطار إلى منازلهم في مفترق سيدي رافع بمدينة البيضاء .

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.