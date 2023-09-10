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شاهد الفيديو : العاصفة دانيال تضرب بكل قوتها في البيضاء وتغرق الشوارع

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أظهرت مقاطع فيديو نشرها تلفزيون المسار، االيوم الاحد غرق عدد من الشوارع بمدينة البيضاء وذلك بعد ان ضربت العاصفة دانيال المدينة بكل قوتها .

وفي السياق، وجه عدد المواطنين نداءات استغاثة، مساء اليوم الاحد بعد دخول مياه الأمطار إلى منازلهم في مفترق سيدي رافع بمدينة البيضاء .

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.

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