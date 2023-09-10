انعدام الرؤية بشكل نهائي من منطقة الأربعين وحتى وإجدابيا

العنوان-إجدابيا

أعلنت مديرية أمن إجدابيا، اليوم الأحد، انعدام الرؤية بشكل نهائي من المنطقة الممتدة من منطقة الأربعين غرباً و حتى إجدابيا و طريق إجدابيا طبرق.

وفي وتحذير لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أهابت مديرية أمن إجدابيا بكافة المواطنين بعدم التنقل بالمناطق المذكورة إلا بعد أخذ الإذن من المديرية وذلك لصعوبة التحرك، راجيا التقيد حفاظا على السلامة العامة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد سقوط أمطار جيدة الى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق (بنغازي– المرج-الجبل الاخضر-درنة حتى طبرق وتصل إلى الدواخل) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على أغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها احياناً (70)كم/س.

وأضاف المركز أنه تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت–مناطق الخليج–إجدابيا)، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس بداية من هذا اليوم.

ولفت إلى أن البحر يكون مضطرب على الساحل الشرقي حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى (4) أمتار هذا اليوم، وقليل الاضطراب على الساحل الغربي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقل سرعة الرياح وتتناقص الأمطار مع استقرار تدريجي لحالة الطقس من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.