الدبيبة يصدر توجيهًا هامًا لأجهزة الدولة بشأن المنطقة الشرقية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” توجيهًا لأجهزة الدولة ووزارتها للتعامل الفوري مع السيول الناجمة عن المنخفض الجوي في المنطقة الشرقية.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.217:13