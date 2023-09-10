“الكوني” لـ”الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء”: لابد من إيجاد حلول ناجحة للأزمات

حث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أدو الحجي أبو، على ضرورة العمل لإيجاد حلول ناجحة للأزمات التي تعيشها دول التجمع مؤخرا، بإلزامها عقد اجتماعات دورية على مختلف المستويات لضمان استقرار دول التجمع.

وأشار الكوني، خلال اللقاء الذي حضره مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية، اليوم الأحد، استعراضه مع رؤساء دول الجوار تداعيات انفلات الوضع في النيجر، ولقائه مع عدد من الرؤساء الأفارقة على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا الوضع في دول الجوار للعمل لإيجاد حلول تمنع الاقتتال الذي سيعود سلبا على دول المنطقة.

بدوره، أشاد الأمين التنفيذي للتجمع، بالدعم الذي توليه الدولة الليبية لدعم التجمع، لاستئناف عمله من طرابلس لتكون دفعة قوية للقيام بمهامه تجاه الدول الأعضاء خلال هذه المرحلة التي تعيشها دول التجمع، والعمل من أجل استقرارها.

وأكد أن تجمّع دول الساحل والصحراء هو أكبر التجمعات في أفريقيا، ويضم أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، سيقوم بالمهام المسندة إليه خدمة لدول التجمع.