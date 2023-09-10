"أوشن فايكينغ" تنقذ 68 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ” التي تستأجرها منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” غير الحكومية، 68 مهاجراً عالقين في المياه الدولية قبالة ليبيا، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت المنظمة الإنسانية ومقرها في فرنسا.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان، “أنقذت سفينة أوشن فايكينغ 68 شخصاً كانوا على متن قارب خشبي من طابقين محطم غادر مدينة زوارة في ليبيا الليلة الماضية”.

وأضافت، “يعاني عديد منهم من دوار البحر ويتلقون العلاج حالياً من قبل الفريق الطبي لمنظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة أوشن فايكينغ”.

أظهرت صور نشرتها المنظمة على موقع “إكس”، عشرات المهاجرين مكدسين على متن قارب يرتدون سترات نجاة برتقالية.

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وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ” 438 مهاجراً في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس قبل التوجه نحو جنوى (شمال إيطاليا)، حيث ميناء خصصته السلطات لإنزال الناجين.

وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ1417 طوال عام 2022.

وغرق مركب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو (حزيران) الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية، وتم العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الإيطالية احتجزت “أوشن فايكينغ” لـ10 أيام في يوليو (تموز) الماضي بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجدداً في 21 من الشهر نفسه.