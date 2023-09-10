بالفيديو | السيول تضرب البيضاء والمرج والجيش الوطني يتحرك لإنقاذ العائلات العالقة جراء الفيضانات

العنوان-البيضاء

ضربت السيول، اليوم الأحد، منطقة البياضة ببلدية البيضاء ومدينة المرج ومنطقة تاكنس، بسبب سوء الأحوال الجوية والسيول، ضمن تأثير العاصفة دانيال.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر أضرارًا كبيرة لحقت بمنازلهم في منطقة البياضة ببلدية البيضاء.

واستغاث بعض سكان المنطقة مناشدين الجميع لمساعدتهم، وإنقاذ منازلهم وممتلكاتهم من الدمار، واصفين الوضع في البياضة بالكارثي.

واشتكى بعض سكان المنطقة في المقاطع التي التقطوها بأنفسهم من غرق المنازل ووصول منسوب المياه إلى مستوى عالٍ، يمتد لنحو متر كامل من سطح الأرض، حتى وصلت إلى رؤوس الأشجار.

وتوجهت آليات تابعة للقوات المسلحة بالقيادة العامة لمناطق الفيضانات في المرج والبيضاء وتاكنس لمساعدة وإنقاذ الأهالي.

عاجل | آليات القوات المسلحة بالقيادة العامة تتجه لمناطق الفيضانات في المرج و البيضاء و تاكنس لمساعدة و انقاذ الأهالي . #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/QelHl4CKlb — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) September 10, 2023

كما وصلت فرق الضفادع البشرية التابعة للواء طارق بن زياد ‫بالقيادة العامة إلى مدن المرج وتاكنس والبياضة لإنقاذ العائلات العالقة جراء الفيضانات.

عاجل | فرق الضفادع البشرية التابعة للواء طارق بن زياد ⁧بالقيادة العامة تصل الى المرج و تاكنس و البياضة لمساعدة العالقين . pic.twitter.com/fpdI6ok0uG — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) September 10, 2023

وأصدرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس السبت، تعليماتها لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القائد العام المُشير خليفة حفتر أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأضاف، أن القائد العام شدد على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لنجاح عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لهذه التقلبات المناخية المرتقبة.

وأكد المسماري، أن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من الدور الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة في المحافظة على أرواح وممتلكات أبناء شعبنا في ربوع بلادنا.