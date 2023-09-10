شاهد : لحظة وصول وحدات الجيش الوطني إلى المرج لبدء الإخلاء والإنقاذ

وثق فيديو نشرة تلفزيون المسار، مساء اليوم الاحد وصول وحدات الجيش الوطني إلى مدينة المرج للبدء في عمليات الإخلاء والإنقاذ وشفط المياه والسيطرة على الأوضاع بشكل كاملة .

وفي السياق، اشتدت العاصفة دانيال في مدينة المرج واستمرار التساقط الغزير للأمطار اليوم الاحد.

وأكدت مؤسسة رؤية أن مدينة المرج تشهد أمطار قوية من الفجر الى الآن وغرق الكثير من المنازل والاحياء وخاصة العمارات التركية ومنطقة ب .

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.