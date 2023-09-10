بلها: لا يوجد هناك أي مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة لهذه الأسباب

قال رئيس حزب تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إنه مع قيام مجلس النواب بإقرار ميزانية للحكومة المنافسة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية، واعتبار أن صرف أي أموال عبر اللجنة المالية العليا إهدار للمال العام، فمن المستبعد جدا أن تكون هناك أي مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.

بلها وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن ترتيب الأحداث ما بين استقالة مرعي البرعصي من اللجنة المالية ومن قبلها احتجاج ممثلي المنطقة الشرقية لا يعكس وجود محاولات لإيقاف عمل اللجنة المالية، بقدر ما يعكس حجم التضارب في أهداف من قبلوا عضويتها.