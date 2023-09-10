شاهد بالفيديو : المياة تدخل مركز البيضاء الطبي والوضع يخرج عن السيطرة تماماً

أعلن مركز البيضاء الطبي، مساء اليوم الاحد ان العاملين داخل مركز البيضاء الطبي يحاولون قدر المستطاع بحسب الامكانيات المتاحة ايقاف تدفق المياة داخل المركز .

وأشار مركز البيضاء الطبي، أنه لازالت عملية اخلاء المركز من المرضي مستمرة والوضع خرج عن السيطرة تماماً .

وانهار السور الخلفي لمركز البيضاء الطبي مما تسبب في دخول المياه إلى داخل المركز حيث تجري عملية اخلاء المركز بالكامل من المرضي.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.