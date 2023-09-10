بالفيديو | سيلان الأودية يتسبب في قطع الطريق الرابط بين بلدتي توكرة وطلميثة شرقي البلاد

العنوان-طلميثة

تسبب سلان الأودية المحلية، اليوم الأحد، في قطع الطريق الرابط بين بلدتي توكرة وطلميثة الواقعتين شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع متداولة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي جريان الأودية مما تسبب في قطع الطريق الرابط بين البلدتين.

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر منذ الساعات الأولى لهذا اليوم موجة من الطقس السيئ إثر وصول العاصفة “دانيال” التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق خاصة السهلية منها.

وأعلنت الحكومة الليبية الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

وتوجهت آليات تابعة للقوات المسلحة بالقيادة العامة لمناطق الفيضانات في المرج والبيضاء وتاكنس لمساعدة وإنقاذ الأهالي.

كما وصلت فرق الضفادع البشرية التابعة للواء طارق بن زياد ‫بالقيادة العامة إلى مدن المرج وتاكنس والبياضة لإنقاذ العائلات العالقة جراء الفيضانات.

وأصدرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس السبت، تعليماتها لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.