المرج تسجل حالتي غرق جراء تواصل هطول الأمطار

المرج 10 سبتمبر 2023 (وال) – استقبل مستشفى المرج التعليمي حالتي غرق جراء تواصل هطول الأمطار الغزيرة اليوم الاحد.

وأكدت مدير المكتب الإعلامي لمستشفى المرج التعليمي مبروكة صالح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية “أن المستشفى في حالة طوارئ واستنفار عام وقد سٌجلت حتى الآن حالتي غرق الأولى لمركبة جرفتها مياه الأمطار جنوب شرق المرج المدينة وتحديداً ببلدة دندنخ يقودها مواطن ليبي يبلغ من العمر 50 عاماً، والثانية لمركبة جرفتها مياه الأمطار شرق المرج وتحديداً ببلدة بطة يقودها شاب ليبي يبلغ من العمر 34 عاماً والحالتين في قسم العناية المركزة بمستشفى المرج وحالتهم الصحية مستقرة” .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في تجمع المياه بشكل كبير في أحياء مدينة المرج مما تسبب في إغلاق بعض الطرقات الفرعية وإخلاء بعض المنازل وتوقف حركة المسافرين من وإلى مناطق المرج وضواحيها .

جدير بالذكر بان المجلس التسييري المرج ولجنة الطوارئ ومديرية الأمن والجهات الاهلية تجتهد جميعها بالتعاون مع اذاعة المرج المحلية في مساعدة الأسر العالقة في المنازل التي غمرتها مياه الأمطار.

من جانبها، ذكرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته (خاصة) بأن “المنخفض الجوي وصل حاليًا إلى معظم مدن الجبل الأخضر مصحوبا بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة”.

ومن المتوقع بحسب بيان نشره المركز الوطني للأرصاد الجوية (حكومي)، على موقع الفيسبوك أن: “فاعلية السحب الممطرة ستقل تدريجيا بدءا من يوم غد الإثنين، مع تحسن بحالة الطقس فيما ستكون حركة الرياح نشطة إلى قوية السرعة”. (وال – المرج) أ ف

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