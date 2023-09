إنقاذ 68 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا في قارب انطلق من زوارة

أنقذت سفينة أوشن فايكينغ التابعة لمنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” نحو 68 مهاجرا غير نظامي كانوا عالقين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن المهاجرين كانوا قد انطلقوا على متن قارب خشبي من طابقين غادر مدينة وزارة يوم أمس السبت.

وأضافت المنظمة، أن المهاجرين أغلبهم يعانون من دوار البحر، ويتلقون العلاج من قبل الفريق الطبي للمنظمة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن صورا أظهرت تكدس المهاجرين على شواطئ المدينة يرتدون سترات برتقالية في إشارة إلى إرسالهم بحرا.

وكانت السفينة قد أنقذت في أغسطس الماضي 438 مهاجرا قبال سواحل ليبيا وتونس قبل التوجه بهم إلى مدينة جنوى الإيطالية.

هذا وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد المفقودين في المتوسط بـ 2013 مهاجرا مقاربنة بالعام الماضي الذي سجل 1417 مهاجرا مفقودا

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

