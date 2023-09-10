ليبيا.. مؤسسة النفط ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة آثار الإعصار دانيال

رفعت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة التأهب القصوى، بكافة الشركات التابعة لها، لمواجهة الآثار المحتملة للإعصار دانيال.

وقالت المؤسسة في بيان لها: “بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على جميع الشركات التابعة للمؤسسة اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر وإعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة الإعصار المتوقع وتقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول، على أن تكون عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقًا للحد الأدنى وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك”.

وأضافت المؤسسة في بيانها: “يطلب منكم متابعة الموانئ وحركة الشحن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة وعدم المخاطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من السيول والانجرافات للوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق وغيرها”.

وتابعت: “يجب العمل بالحد الأدنى من العاملين وعدم مغادرتهم حتى انتهاء العاصفة الجوية وتوفير الظروف المناسبة لهم، والإجراء العاجل بتوفير المواد الغذائية والمياه و غيرها بالمواقع النفطية”.

وقالت: “لكم الأمر في تقدير الموقف لأي إجراءات احترازية تكون ضرورية وفقًا لمتطلبات الأمن والسلامة وإبلاغ المؤسسة بكل الإجراءات التي اتخذت بالخصوص وبشكل عاجل وكذلك تكون فرق الطوارئ بالهلال النفطي على استعداد تام وإعلان حالة التأهب القصوى”.