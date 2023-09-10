“الكوني” يبحث سبل حل الأزمات في دول الجوار

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أدو الحجي ابو، ضرورة العمل لإيجاد حلول ناجحة للأزمات التي تعيشها دول التجمع مؤخراً، بإلزامها عقد اجتماعات دورية على مختلف المستويات لضمان استقرار دول التجمع.

واستعرض الكوني مع رؤساء دول الجوار، تداعيات انفلات الوضع في النيجر، و لقائه مع عدد من الرؤساء الأفارقة على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا، والوضع في دول الجوار للعمل لايجاد حلول تمنع الاقتتال الذي سيعود سلباً على دول المنطقة.

بدوره أشاد الأمين التنفيذي للتجمع بالدعم الذي توليه الدولة الليبية لدعم التجمع، لاستئناف عمله من طرابلس، لتكون دفعة قوية للقيام بمهامه تجاه الدول الأعضاء، خلال هذه المرحلة التي تعيشها دول التجمع، والعمل من أجل استقرارها.

وأكد على أن تجمّع دول الساحل والصحراء هو أكبر التجمعات في أفريقيا، ويضم أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، مؤكداً على أنه سيقوم بالمهام المسندة إليه خدمة لدول التجمع.