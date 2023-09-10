العربي الجديد: أكثر من 35% من سكان ليبيا يواجهون انعدام الأمن غذائي

نشر القسم الإخباري الإنجليزي في مجلة “العربي الجديد” القطرية تقريرا اقتصاديا بشأن النظام الغذائي لدول شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا.

أكد التقرير أن بلدان ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس تمثل مساحة كبيرة من الأرض وشبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية والبيئية المعاصرة والتاريخية الرابطة لشمال إفريقيا بنطاق المنطقة الأوسع.

ووفقا للتقرير بات من المعروف أن استهلاك وإنتاج الغذاء في شمال إفريقيا معرضان للصدمات فالاعتماد المختلط على الواردات الزراعية والإنتاج الزراعي وفق أسلوب الكفاف يجعل حالة الأمن الغذائي في المنطقة عرضة بشكل فريد للأزمة المناخية.

وتابع التقرير إن الخبز الذي يتم تصنيعه تصنيعه يوميا في المنازل وطبقي “الكسكس” و”البازين” المنتشران في كل مكان في ليبيا معالم واضحة لمنتجات الحبوب المتعددة في شمال إفريقيا المُشكلة بدورها للنظام الغذائي التقليدي لتلبية الاحتياجات الغذائية.

ونبه التقرير لتبعات انهيار صفقة حبوب البحر الأسود المبرمة للتخفيف من آثار الصراع الروسي الأوكراني على الأمن الغذائي العالمي في يوليو الفائت مشيرا لارتفاع أسعار القمح بشكل كبير لاعتماد شمال إفريقيا على القادم منه عبر أوكرانيا.

وتطرق التقرير لاعتماد ملحوظ على الطعام الجاهز المعبأ غير الصحي للتعويض عن نقص الإنتاج المحلي مؤكدا إن هذا سيفضي لخسارة بلدان المغرب العربي نصف أراضيها القابلة للزراعة واعتمادها على الواردات بنسبة 70% لتلبية احتياجاتها الغذائية بحلول العام 2050.

وبحسب التقرير واجه 35.9% من سكان ليبيا انعدام أمن غذائي معتدل أو حاد ما أثر بشكل خاص على الواقع الاجتماعي والصحي للنساء الريفيات فيما يواجه المهاجرون غير الشرعيون الجوع في وقت من الصعب فيه الحصول على بيانات موثوقة بسبب الصراع.