البركي: الدبيبة أرسل ملايين الدولارات والمساعدات لتركيا وتجاهل دعم مُدن برقة

انتقدت الناشطة السياسية ريم البركي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، لتجاهله أزمة «العاصفة دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية وفزان، حيث غمرت السيول المنازل والشوارع، وسط استعدادات واسعة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

وقالت البركي، عبر حسابها على “فيسبوك” إن حكومة عبدالحميد الدبيبة أرسلت ملايين الدولارات والأطنان من المساعدات الإنسانية للحكومة التركية في كارثة الزلزال المدمر ونست دعم مُدن برقة التي جرفت السيول والوديان أهلها في هذا المساء البائس”

وتابعت البركي، عبر حسابها:” ستُحاكم يا عبدالحميد.. أقسم بالله ستُحاكم!”.

ويجري عبدالحميد الدبيبة، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تزامناً مع أزمة السيول التي تضرب مدن المنطقة الشرقية.