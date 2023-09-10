فيديو : نداء استغاثة من سكان منطقة البياضة وسط ارتفاع هائـل لمنسوب المياه

وجه سكان منطقة البياضة نداء استغاثة، مساء اليوم الاحد عقب ارتفاع هائـل لمنسوب المياه بالمنطقة في الجبل الأخضر .

وحاصرت المياه السكان ولم يستطيعوا الخروج حيث قاربت المياه أن تصل الى الدور الثاني من المنازل بحسب مافاد به عدد من السكان .

وفي السياق، تستمر سرايا الضفادع البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في اخراج عدد من العائلات العالقة في منازلهم بمنطقة البياضة.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.