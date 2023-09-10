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إخلاء مخيمات نازحي تاورغاء في منطقة سيدي حسين ببنغازي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أعلن الهلال الأحمر فرع بنغازي، إخلاء مخيمات نازحي تاورغاء بمنطقة سيدي حسين، وذلك فجر اليوم الأحد، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.

ونفذت اللجنة المشتركة للتصدي للكوارث الطبيعة الطارئ عملية الإخلاء، وذلك في وقت توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا، اليوم، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وقال مركز الأرصاد إن الطقس سيشهد تحسنا على بعض المناطق غدا الإثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المناطق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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