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شاهد | سيول الأمطار تجرف السيارات في مدينة البيضاء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أظهرت مقاطع فيديو نشرها تلفزيون المسار، اليوم الاحد سيول الأمطار تجرف السيارات في مدينة البيضاء بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياة لأكثر من 3 أمتار بحسب مناشدات السكان .

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.

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