شاهد | سيول الأمطار تجرف السيارات في مدينة البيضاء

أظهرت مقاطع فيديو نشرها تلفزيون المسار، اليوم الاحد سيول الأمطار تجرف السيارات في مدينة البيضاء بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياة لأكثر من 3 أمتار بحسب مناشدات السكان .

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.