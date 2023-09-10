ذا كاردل: ليبيا بالمركز الـ5 في قائمة الدول الأكثر استيرادًا لقمح روسيا

كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ذا كاردل” الكندية عن واقع سوق الحبوب الروسية وصادراتها خلال شهري يوليو وأغسطس الفائتين.

أشار التقرير إلى لإعلان اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا في الـ7 من سبتمبر الجاري عن قائمة الدول الأكثر استيرادا لإنتاجه خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للتقرير جاءت ليبيا في المركز الـ5 بعد تضاعف مشترياتها بمقدار 3 مرات إلى 878 ألف طن قياسا بذات الفترة من العام الماضي مشيرا إلى حلول البلاد بهذه الكميات بعد السعودية ومصر وتركيا وإيران على الترتيب.