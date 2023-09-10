تسييري المرج يؤكد استمرار إنقاذ العائلات العالقة بسبب الأمطار والسيول

العنوان-المرج

أكد المجلس التسييري لبلدية المرج إن أعمال إنقاذ العائلات العالقة في منازلها بسبب دخول الأمطار إليها لا تزال مستمرة.

وأضاف المجلس، في بيان له، اليوم الأحد، أن أعمال فتح المسارات لجريان مياه الأمطار مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى أيضا.

وأكد المجلس مواصلة العمل على تنظيف وشفط مياه الأمطار، وفتح مسارات لتصريفها، وذلك في وقت أظهرت فيه خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن العاصفة المتوسطية “دانيال” التي تضرب المنطقة الشرقية مرت صباح اليوم فوق مدينة المرج.

كما أكد المجلس أن أعمال فتح مسارات تصريف مياه الأمطار وإنقاذ العائلات تتواصل بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وشركة المياه، ومديرية الأمن والقوات المسلحة، والهلال الأحمر والكشافة، وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وانطلقت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد مجموعة مشتركة، تضم عميد بلدية المرج المهندس وليد صلهوب، وعدد من الجهات الحكومية، لمتابعة الوضع وعلاج الأزمات الناتجة من سوء الأحوال الجوية.