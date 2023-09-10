المرج.. وفاة الحاج عثمان الدرسي جراء السيول الجارفة في منطقة بطة (فيديو)

توفي الحاج عثمان أبوخويدم الدرسي، اليوم الاحد بعد أن حاصرته السيول الجارفة في منطقة بطة شرق مدينة المرج.

وفي وقت سابق، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة محاصرة السيول الجارفة للحاج “عثمان أبوخويدم الدرسي” وهو على متن سيارته .

وفي السياق، اشتدت العاصفة دانيال في مدينة المرج واستمرار التساقط الغزير للأمطار اليوم الاحد.

وأكدت مؤسسة رؤية أن مدينة المرج تشهد أمطار قوية من الفجر الى الآن وغرق الكثير من المنازل والاحياء وخاصة العمارات التركية ومنطقة ب .

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل مقاطع فيديوهات تظهر السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المناطق، منها: درنة والمرج والبيضاء وطرابلس وبنغازي وغيرها.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.