مديرية أمن درنة تدعو سكان الساحل والأودية للتعاون معها ومغادرة تلك المناطق

العنوان-درنة

ناشدت مديرية أمن درنة، اليوم الأحد، سكان المناطق الساحلية وكذلك سكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، بضرورة التعاون مع رجال الأمن ومغادرة تلك المناطق في أسرع وقت وعدم ترك أي منقولات ثمينة في منازلهم.

وقالت المديرية في بيان لها أنه “على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر أخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الأمن، وترك تلك المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة وإطفاء التيار الكهربائي أثناء المغادرة تحسبًا لأي طارئ، وكذلك سكان الأودية وأماكن تصريف المياه، من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، وبالأخص وادي الشواعر”.

وأعلنت مديرية أمن درنة، أنها باشرت منذ أمس السبت، في إخلاء السكان القاطنين بالمناطق المقابلة للبحر في المدينة، حرصًا على سلامتهم وتحسبًا لأي طارئ ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم (6) لتأمين مدينة درنة وضواحيها.

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر منذ الساعات الأولى لهذا اليوم موجة من الطقس السيئ إثر وصول العاصفة “دانيال” التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق خاصة السهلية منها.

وأعلنت الحكومة الليبية الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

وتوجهت آليات تابعة للقوات المسلحة بالقيادة العامة لمناطق الفيضانات في المرج والبيضاء وتاكنس لمساعدة وإنقاذ الأهالي.

كما وصلت فرق الضفادع البشرية التابعة للواء طارق بن زياد ‫بالقيادة العامة إلى مدن المرج وتاكنس والبياضة لإنقاذ العائلات العالقة جراء الفيضانات.

وأصدرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس السبت، تعليماتها لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.