شاهد بالفيديو : أمطار غزيرة ورياح شديدة في مدينة درنة واعلان حظر التجوال الشامل

أفادت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم الاحد عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة و صواعق بمدينة درنة .

من جانبها، اعلنت مديرية أمن درنة حظر التجوال اعتبارا من مساء اليوم الأحد وحتى صباح يوم غد الإثنين داعية المواطنين بعدم الخروج من منازلهم والتقيد بساعات الحظر مع استثناء المخابز والمراكز الصحية والمستشفيات ومحطات الوقود.

وفي وقت سابق، ناشدت مديرية أمن درنة، مساء اليوم الاحد سكان المناطق الساحلية من منطقة الحصين شرقا حتى الأثرون غربا بضرورة مغادرة مناطقهم في أسرع وقت وعدم ترك اي منقولات ثمينة .

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل مقاطع فيديوهات تظهر السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المناطق، منها: درنة والمرج والبيضاء وطرابلس وبنغازي وغيرها.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.