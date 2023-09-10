داتا سنتر داينامكس: ليبيا في دائرة اهتمام بلو ميد وسباركل الإيطاليين

أكد تقرير تقني لمجلة “داتا سنتر داينامكس” الدولية تشغيل أو جزء من الكابل البحري “بلو ميد” لشركة الاتصالات الإيطالية “سباركل”.

أشار التقرير لربط الكابل في البداية الجزء الإيطالي المتمثل بمدينة باليرمو مع مدينتي جنوة وميلانو مشيرا لتوفير كل زوج من الألياف 30 تيرابت في الثانية عبر 4 أزواج أليافية.

وبين التقرير إن والكابل الجديد سيربط إيطاليا بفرنسا واليونان والعديد من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى العقبة في الأردن فيما تم الإعلان عن خطط لإنشاء نقطة هبوط في ليبيا في وقت سابق من هذا العام.