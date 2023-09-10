بالتزامن مع تأثيرات العاصفة… أمن بغازي ينفذ دوريات للمساعدة

بتعليمات من وزير الداخلية بالحكومة الليبية، نفذت مُديرية أمن بنغـازي دوريات أمنية في مختلف المناطق بالتزامن مع سوء أحوال الطقس المتوقعة و تداعيات العاصفة.

وتهدف هذه العملية إلى مساعدة فرق المرور في تنظيم الحركة وتسهيل تنقل المواطنين بأمان وكذلك مساعدة الأطقم الطبية والاطقم المساعدة وفرق الطوارئ للوصول إلى أعمالهم.

وشمل الانتشار الأمني جميع المناطق في مدينة بنغـازي حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البحر وجزيرة منطقة حي السلام (الطيارة) وجزيرة منطقة قاريونس (بوشليف) نظراً لامتلائها بالمياه وانتقال أعضاء مُديرية أمن بنغـازي لعين المكان للمساعدة في تصريف مياة الأمطار ومساعدة العالقين واستحداث نقاط أمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية أمنهم.