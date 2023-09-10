دبيبة يوجه بالتعامل الفوري والسريع مع أزمة السيول بالمنطقة الشرقية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، مساء الأحد، توجيهات لكل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع أزمة السيول التي تشهدها عدة مناطق في شرق ليبيا منذ الساعات الأولى من اليوم.

وكتب دبيبة عبر صفحته على “فيسبوك” وقال: “وجهت كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها؛ للتعامل الفوري والسريع مع السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يمر بمدن شرقنا الحبيب، وسنبذل كل جهدنا من أجل حماية وإغاثة أهلنا وتخفيف الأضرار التي خلَّفتها هذه السيول والأمطار”.

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر منذ الساعات الأولى لهذا اليوم موجة من الطقس السيئ إثر وصول العاصفة «دانيال» التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق خاصة السهلية منها.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.