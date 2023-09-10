مترشح رئاسي : الدبيبة ترك طرابلس غارقة وذهب الى قطر

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ترك طرابلس غارقة وذهب لزيارة قطر.

واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الأحد بالدوحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور البلاد حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكتب البيوضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا :” كان الله في عون أهلنا في مدينة المرج خاصة وكل برقة عامة حيث تشهد حالة جوية صعبة، واعان الله لجنة الطوارئ والحكومة الليبية على التصدي لهذه الأزمة، “.

وأضاف المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، قائلًا : “الدبيبة الذي ترك طرابلس غارقة وذهب لقطر فارجو أن يحترم الليبيبن ولا يتحدث عن أي جهود ويكفيه العار الذي يحققه كل يوم وآخره ما فضحه الغيث النافع حيث أظهر سوءات حكومته ومشاريعه الوهمية”.

وغمرت مياه الأمطار أحياء عدة في العاصمة طرابلس، في حين تشهد مدن الشرق الليبي حالة طوارئ جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تحرك مركز العاصفة اليوم الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق.

وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي.

ونشر ليبيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية.