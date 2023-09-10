أفريكان مانجر: ارتفاع حجم الصادرات التونسية إلى ليبيا بمقدار 7%

نشر موقع “أفريكان مانجر” الاقتصادي التونسي الناطق بالإنجليزية تقريرا إحصائيا بشأن الصادرات التونسية الوارد إلى عدد من الدول.

أكد التقرير على ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى ليبيا والجزائر وبشكل أقل إلى المغرب مبينا إن ما وصل إلى الجانب الليبي منها بلغت نسبته +7% قياسا بالفترات الزمنية السابقة.

يشار إلى إن كميات الفواكه المصدرة من تونس إلى ليبيا قد انخفضت من 38 ألفا و285 طن في العام 2022 إلى 19 ألفا و385 هذا العام في وقت شكلت فيه السوق الليبية لوحدها قرابة الـ73.5% من الصادرات التونسية.