الدبيبة:‏سنبذل كل جهدنا من أجل حماية وإغاثة أهلنا في مدن الشرق

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد دبيبة،عمل حكومته على التعامل مع أزمة السيول التي تشهدها عدة مناطق في شرق ليبيا.

وقال الدبيبة في تدوينة عبر منصة “إكس”: ‏”‏سنبذل كل جهدنا من أجل حماية وإغاثة أهلنا في مدن الشرق الحبيب‬⁩ وتخفيف الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار”.وأكد أنه وجه كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع الأزمة.

وتشهد العديد من القرى والمدن شرق ليبيا،هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى غرق المنازل والسيارات وانقطاع الطرقات ، كما حوصرت العائلات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الفيضانات في ظلّ توقعات باستمرار هذه التقلبّات الجوّية جرّاء إعصار دانيال.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.