الوضع كارثي.. مناشدات واستغاثات عاجلة من بلدية شحات لإنقاذ مايمكن انقاذه

ناشد المكتب الأعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، مساء اليوم الاحد كافة الجهات العامة ( والجيش الوطني الليبي والحكومة الليبية و وزارة الداخلية و وزارة الصحة وكافة لجان الازمة و غُرف الطواري ) في البلاد ونطالبهم بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ مايمكن انقاذه .

وأشار المكتب الأعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، الى أن الوضع كارثي ومأساوي في بلدية شحات ومنسوب المياة في بعض الأحياء في بلدية شحات وصل الي الأدوار العلوية بالمنازل نكرر مناشدتنا لجميع الجهات المسؤولة بالتدخل السريع والعاجل لأهلكم في شحات .

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.